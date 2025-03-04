Верховная рада в обращении к Трампу приветствовала его мирные инициативы

Мирные инициативы президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта приветствовала в своём обращении к нему Верховная рада Украины после перепалки американского лидера с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Белом доме.
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