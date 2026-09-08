Исповедь девушки из эскорт-услуг: Первый раз меня «подложила» под банкира подруга

Издательство «Комсомольская правда» выпустила целую серию книг о любви. В 2016 году вышел философский роман молодого автора, в прошлом журналиста «Комсомольской правды» Татьяны Огневой-Сальвони «БлудниZa».
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