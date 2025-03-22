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Мы из Советского Союза

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Советские "галоши" возвращаются в Россию...

Советские "галоши" возвращаются в Россию...

Не иначе, как очередной "прорыв": Советские "галоши" возвращаются в Россию. В Минпромторге РФ заявили, что попытаются возобновить производство легендарного советского кукурузника - самолёта Ан-2 - одной из советских летающих "галош", разработанной ещё в далеком 1947 году при товарище Сталине.

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Комментарии
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mm
maiop maiop
Самолёту, созданному ещё при товарище Сталине с &quot;нуля&quot;, не могут найти достойную замену в нашей стране и сегодня...... Только вдумывайтесь, уважаемые читатели. в эти цифры - всего через один год после окончания Великой Отечественно войны, в 1946 году, было создано ОКБ Антонова, и практически еще через год - поставлен на крыло самолет Ан-2!!! И это при том, что практически все расчеты производились на механических калькуляторах и логарифмических линейках!!! Образно говоря, шах и мат вам, нынешние &quot;эффективные &quot; менеджеры...
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11 час.
юф
юра федулов
Ну как там себя антисоветчики чувствуют? За 35 лет не могли создать аналог АН-2!!!
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11 час.
Семен Демин
Так нынешние &quot;эффективные&quot; менеджеры это олигархи и рвачи помельче. Они могут только урвать деньги (ограбить, обмануть)  и слинять за бугор, где их капиталы, виллы, детишки. Они не связывают свое будущее с Россией. России необходимы сталинские методы и социалистический строй. Иначе РФ повторит судьбу СССР.
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42 мин.
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