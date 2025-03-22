Советские "галоши" возвращаются в Россию...

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Самолёту, созданному ещё при товарище Сталине с "нуля", не могут найти достойную замену в нашей стране и сегодня...... Только вдумывайтесь, уважаемые читатели. в эти цифры - всего через один год после окончания Великой Отечественно войны, в 1946 году, было создано ОКБ Антонова, и практически еще через год - поставлен на крыло самолет Ан-2!!! И это при том, что практически все расчеты производились на механических калькуляторах и логарифмических линейках!!! Образно говоря, шах и мат вам, нынешние "эффективные " менеджеры...