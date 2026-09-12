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В России вновь разрешили Евро-4: кому это выгодно, а кому опасно

В России вновь разрешили Евро-4: кому это выгодно, а кому опасно

В России снова допустили к обороту бензин экологического класса Евро-4. Это решение вызвало вопросы у владельцев новых автомобилей, особенно тех, кто привык к более чистому топливу, передает «ФедералПресс».

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