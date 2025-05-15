Десятый ректор ИГУ отмечает 90-летие

15 мая 90-летний юбилей отмечает десятый ректор Иркутского государственного университета (ИГУ), заслуженный деятель науки РСФСР, лауреат Государственной премии СССР, заслуженный эколог РФ, доктор биологических наук, профессор Юрий Павлович Козлов.
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