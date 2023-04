Сегодня вы узнаете, на что способен новый притягательный герой в Overwatch 2, насколько глубокой будет кастомизация персонажей в Life by You, кто и на чём больше всего играл в Hogwarts Legacy, много ли будет нововведений в Star Wars Jedi: Survivor, и чем можно заняться в новом дополнении для Crusader Kings III — Tours and Tournaments.