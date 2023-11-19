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Игроки сборных России и Кубы посетили Мамаев курган. Тренеры российской команды возложили цветы

Игроки сборных России и Кубы посетили Мамаев курган. Тренеры российской команды возложили цветы

Футболисты сборных России и Кубы посетили мемориальный комплекс. Игроки российской сборной пообщались с болельщиками, сделали фотографии и раздали автографы, а тренеры возложили цветы к мемориалу.

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