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Виталий Милонов оценил результаты переговоров России и Украины в Стамбуле

Виталий Милонов оценил результаты переговоров России и Украины в Стамбуле

Депутат Госдумы Виталий Милонов высказался о прошедших в Стамбуле переговорах России и Украины. Согласно мнению политика, до завершения денацификации и ухода с поста президента государства Владимира Зеленского договариваться с Киевом не о чем.

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