Депутат Госдумы Виталий Милонов высказался о прошедших в Стамбуле переговорах России и Украины. Согласно мнению политика, до завершения денацификации и ухода с поста президента государства Владимира Зеленского договариваться с Киевом не о чем.
Депутат Госдумы Виталий Милонов высказался о прошедших в Стамбуле переговорах России и Украины. Согласно мнению политика, до завершения денацификации и ухода с поста президента государства Владимира Зеленского договариваться с Киевом не о чем.
Свежие комментарии