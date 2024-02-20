Партия «Гражданская инициатива» планирует пройти по Москве «маршем памяти»

На фоне известного события, касаемого теперь уже бывшего «главного российского оппозиционера», явно консультировавшегося Западом, чья вдова уже заявила о том, что «подхватила знамя борьбы» и призвала встать с ней «плечом к плечу», в России некоторые пытаются заявить о себе как о серьёзной политической силе.