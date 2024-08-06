От чего чаще всего умирают в Забайкалье

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лина любимцева

Те регионы были местами ссылок и отбывания сроков наказания за уголовные и иные тяжкие преступления, и оставшиеся там жить после отбытия наказания. Это люди с уже нарушенной психикой. так что, не удивительно, что преобладают такие тенденции..