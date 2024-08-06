Забайкальский край снова вошел в топ регионов России по числу смертей «от отчаяния», то есть из-за наркотиков, алкоголя и самоубийств.
От чего чаще всего умирают в Забайкалье
Комментарии
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лл
лина любимцева
Те регионы были местами ссылок и отбывания сроков наказания за уголовные и иные тяжкие преступления, и оставшиеся там жить после отбытия наказания. Это люди с уже нарушенной психикой. так что, не удивительно, что преобладают такие тенденции..
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