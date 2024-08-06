Zab.ru
Главное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Zab.ru

226 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    Те регионы были местами ссылок и отбывания сроков наказания за уголовные и иные тяжкие преступления, и оставшиеся там...От чего чаще всег...
  • лина любимцева
    Красавец!! Жаль, погладить нельзя. Съест!!Дальневосточного ...
  • Эльдар Алиев
    Он везде подорожал, пока опять Президент не вмешается, нефтяные магнаты наши будут грать свой народБензин снова подо...

От чего чаще всего умирают в Забайкалье

От чего чаще всего умирают в Забайкалье

Забайкальский край снова вошел в топ регионов России по числу смертей «от отчаяния», то есть из-за наркотиков, алкоголя и самоубийств.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лл
лина любимцева
Те регионы были местами ссылок и отбывания сроков наказания за уголовные и иные тяжкие преступления, и оставшиеся там жить после отбытия наказания.   Это люди с уже нарушенной психикой. так что, не удивительно, что преобладают такие тенденции..
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх