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Товарооборот Азербайджана с РФ в январе — апреле вырос на 39,4% с 2024 года

Товарооборот Азербайджана с РФ в январе — апреле вырос на 39,4% с 2024 года

Товарооборот Азербайджана с Россией увеличился в январе — апреле на 39,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил на своём сайте азербайджанский Государственный таможенный комитет (ГТК).

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