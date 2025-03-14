Юра Борисов оказался не первым лысым русским, номинированным на «Оскар»

Третьего марта стали известны результаты кинопремии «Оскар», и многие россияне, поддерживавшие Юру Борисова, испытали разочарование: актер уступил награду Кирану Калкину, который получил «Оскар» за «лучшую мужскую роль второго плана» в фильме «Настоящая боль».
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