МИД назвал слова об СВО совета НАТО по Украине примером дезинформации

РИА Новости/Сергей Гунеев Заявление совета НАТО по ситуации на Украине по случаю второй годовщины начала спецоперации является примером пропаганды против России и дезинформации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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