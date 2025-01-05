Times: Стармер намерен убедить Трампа оказывать военную помощь Украине

Британский премьер Кир Стармер собирается встретиться с избранным президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне в первые недели после его инаугурации, с целью убедить нового главу Белого дома оказывать военную помощь Украине.
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