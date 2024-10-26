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FiNE NEWS

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Российская армия освободила Александрополь

Российская армия освободила Александрополь

Боец ВС РФ с освобожденном Александрополе. Кадр из видео канала «Народная милиция ДНР» Подразделение российской армии в ходе наступления на Кураховском направлении освободили населенный пункт Александрополь.

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Комментарии
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игорь петренко
Кто бы сомневался! Смерть фашистам!
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