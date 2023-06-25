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Дорожный рывок на Южном Урале: отремонтируют 700 километров дорог

Дорожный рывок на Южном Урале: отремонтируют 700 километров дорог

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в марте во время осмотра проблемных дорог в Челябинске анонсировал «дорожный рывок» в регионе и столице Южного Урала.

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