У Лаймы Вайкуле не клеится бизнес. Она уж так старалась быть главной звездой Латвии, уж так хотела стать «историей успеха» Юрмалы, но вдруг оказалось, что все эти так называемые «курорты» прибалтийские – это лишь с точки зрения русских – курорты.
Лайма Вайкуле «прогорает» – даже Пугачёва и Верка Сердючка не помогли
Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
Да пошли они все ННААААААХХХХХХ.....й
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10 час.
Александр
Прям какая несправедливость щ(с)ука лай(к)а весь СССР кормила с пугачтуткой а теперь загибается, обратилась бы к проституткам литовской экс прези(рват)дентше и эстонской лайке каласс
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7 час.
Надежда
Вселенская кормилица лайка вайхуле сначала закормила русских, а теперь кормит соотечественников, да так, что те даже билет на ее сборища русофобов покупать не спешат)🤔
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1 час.
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