Наличные в кармане: сколько денег россияне носят с собой ежедневно?

Наличные в кармане: почему россияне продолжают носить с собой бумажные деньги Несмотря на повсеместное распространение безналичной оплаты, наличные деньги остаются важным атрибутом повседневной жизни большинства россиян.
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