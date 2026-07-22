Тверьлайф - Нов...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наличные в кармане: сколько денег россияне носят с собой ежедневно?

Наличные в кармане: сколько денег россияне носят с собой ежедневно?

Наличные в кармане: почему россияне продолжают носить с собой бумажные деньги Несмотря на повсеместное распространение безналичной оплаты, наличные деньги остаются важным атрибутом повседневной жизни большинства россиян.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии