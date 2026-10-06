СК завёл дело о теракте после ночной массированной атаки БПЛА ВСУ на Подмосковье

Уголовное дело о теракте возбуждено после ночной массированной атаки украинских беспилотников на Подмосковье, в результате которой двое мирных жителей погибли и ещё девять человек пострадали, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
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