🔥 В Симферополе два человека погибли на пожаре в квартире Ранее очевидцы сообщали «Крым 24», что огонь вспыхнул этой ночью в одной из квартир на верхних этажах многоэтажки.
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🔥 В Симферополе два человека погибли на пожаре в квартире Ранее очевидцы сообщали «Крым 24», что огонь вспыхнул этой ночью в одной из квартир на верхних этажах многоэтажки.