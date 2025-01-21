«Какая зараза Хмыренку на Хмыря накапала?»: от украинского беженца в ФРГ потребовали продать авто и жить на свои, а не пособие

БлокнотРУ Настоящий «крик души» записал беженец из Украины, живущий в Германии. А душа «кричала» из-за того, что жил себе припеваючи, но власти узнали, что у неработающего украинца два автомобиля, тогда как мужчина получает пособие как беженец.