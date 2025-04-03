В Забайкалье на площади 1 тыс. га произошел лесной пожар

СБ

Серж Брукс

Только у долб…в это происходит ежегодно.Неужеле ума нет поставить в угрожаемый период по одному самолету(ИЛ-76,БЕ-200)в Читу,Иркутск,Якутск,готовый вылететь на тушение в самом зародыше пожара.И менять экипажи раз в две недели.Нет нужно,чтобы сгорело тысячи квадратных километров