Международный м...
ГлавнаяНовости медицины
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Международный медицинский центр Top Rambam

958 подписчиков

Холестерин и щитовидная железа: связь, из-за которой диета может не работать

Холестерин и щитовидная железа: связь, из-за которой диета может не работать

Представьте: год назад анализ на холестерин был в норме. Врач даже похвалил. Вы почти не меняли питание, вес прибавился совсем немного, а двигаться стали даже больше - начали ходить по утрам с соседкой или чаще выходить на прогулку.

Вернуться к статье