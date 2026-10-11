Холестерин и щитовидная железа: связь, из-за которой диета может не работать

Представьте: год назад анализ на холестерин был в норме. Врач даже похвалил. Вы почти не меняли питание, вес прибавился совсем немного, а двигаться стали даже больше - начали ходить по утрам с соседкой или чаще выходить на прогулку.
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