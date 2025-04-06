Русский Колоколъ Банда, наводившая страх на жителей северо-запада Москвы состояла из уроженцев Кавказа и Средней Азии.
Банды из 90-х покажутся "зайками": в России ежегодно удваивается преступность в среде мигрантской молодежи
Комментарии
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Владимир Тимошков
При жёстком задержании любых банд, тем более этнических, в живых должны оставаться свидетели и не более 1 участника бандкомманды.
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3 час.
Игорь Кузнецов
Статистические данные в процентах приведены для чего? Показать что преступность среди малолеток-мигрантов растёт в разы? А анализ почему так происходит? Кто должен это делать? Какие законы должны принять и как обеспечить их неукоснительное исполнение и жёсткое наказание родителей, вплоть до выдворения из страны этих семей.
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3 час.
Михалыч
Если это происходит, значит "Это кому-то нужно". А кому?- Олигархам, которые завозят рабов в рабские условия и не отвечают за их криминальное поведение, а через чинуш и карательный аппарат транслируют нам ДРУЖБУ НАРОДОВ. Каких народов? Превращенных в зверей радикалов?
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2 час.
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