Банды из 90-х покажутся "зайками": в России ежегодно удваивается преступность в среде мигрантской молодежи

ВТ Владимир Тимошков При жёстком задержании любых банд, тем более этнических, в живых должны оставаться свидетели и не более 1 участника бандкомманды.

Игорь Кузнецов Статистические данные в процентах приведены для чего? Показать что преступность среди малолеток-мигрантов растёт в разы? А анализ почему так происходит? Кто должен это делать? Какие законы должны принять и как обеспечить их неукоснительное исполнение и жёсткое наказание родителей, вплоть до выдворения из страны этих семей.