Пропавшую старушку нашли мертвой после поездки в "грибной тур" под Воронежем

В Воронежской области нашли мертвой 70-летнюю пенсионерку, которая поехала в "грибной тур" в лес. Женщина пропала еще десять дней назад, сообщили в местном издании "Мое" со ссылкой на поисково-спасательный отряд "Черноземье".
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