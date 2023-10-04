Турецкие СМИ сообщают, что в российский плен попало не менее 20 тысяч украинских солдат

Турецкие СМИ оценили количество сдавшихся в плен солдат ВСУ. По данным информационных агентств, за все время специальной военной операции до 25 тысяч украинских военных предпочли российский плен гибели на поле боя.
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