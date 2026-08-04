Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 572 подписчика

Эколог Хитев объяснил, почему Эль-Ниньо порой усиливает холода в России

Эколог Хитев объяснил, почему Эль-Ниньо порой усиливает холода в России

Феномен может активизировать Сибирский антициклон и обрушивать суровые морозы.Доцент Института экологии РУДН Юрий Хитев разъяснил, что сезонные прогнозы погоды во многом опираются на океанические явления Эль-Ниньо и Ла-Нинья, которые способны ощутимо влиять на климат Сибири и Дальнего Востока.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии