Эколог Хитев объяснил, почему Эль-Ниньо порой усиливает холода в России

Феномен может активизировать Сибирский антициклон и обрушивать суровые морозы.Доцент Института экологии РУДН Юрий Хитев разъяснил, что сезонные прогнозы погоды во многом опираются на океанические явления Эль-Ниньо и Ла-Нинья, которые способны ощутимо влиять на климат Сибири и Дальнего Востока.