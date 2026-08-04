Эколог Хитев объяснил, почему Эль-Ниньо порой усиливает холода в России

Феномен может активизировать Сибирский антициклон и обрушивать суровые морозы.Доцент Института экологии РУДН Юрий Хитев разъяснил, что сезонные прогнозы погоды во многом опираются на океанические явления Эль-Ниньо и Ла-Нинья, которые способны ощутимо влиять на климат Сибири и Дальнего Востока.
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