Пентагон заключил контракт на $383 млн на продление службы ракет Trident II

TASS/AP Соединенные Штаты заключили с подразделением оборонно-промышленного концерна Lockheed Martin контракт объемом 383 миллиона долларов в рамках программы продления службы ядерных баллистических ракет для подводных лодок Trident II, сообщили в Пентагоне, передает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии