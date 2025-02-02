Овечкин подбирается все ближе к рекорду, а «Спартак» покупает Илича

Хоккеист Александр Овечкин забил уже 877 шайбы, до рекорда Гретцки ему остается 17. А красно-белые решили купить игрока из чемпионата ИталииГлавные спортивные новости выходных — традиционно о хоккее и футболе.
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