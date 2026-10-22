Посетить Музей Победы на Поклонной горе 3 ноября с 18:00 можно будет бесплатно. Учреждение примет участие во всероссийской акции «Ночь искусств» и подготовит для гостей специальную программу, сообщили в его пресс-службе.
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