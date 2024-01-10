Приморские рыбаки предупреждены об опасности на море

Синоптики Примгидромета предупредили жителей Приморья об опасном природном явлении. В связи с усилением южного ветра в Амурском и Уссурийском заливах 11 января ожидается частичный взлом припайного льда, который затем будет выносится в открытую часть заливов при переходе ветра к северному направлению, сообщают “Вести:Приморье”.