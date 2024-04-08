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Сын сбегал из дома, одна дочь пошла наперекор отцу, а другая сменила имя: как живут дети Александра Михайлова от разных женщин

Сын сбегал из дома, одна дочь пошла наперекор отцу, а другая сменила имя: как живут дети Александра Михайлова от разных женщин

В этом году Александру Михайлову исполнится 80 лет. У звезды советского кино была насыщенная личная жизнь и несколько браков.

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