Катя Городон вмешалась в скандал с Анной Седоковой

Анна Седокова вызвала негодование не только поклонников и звездных коллег, как ведущую Катю Гордон. Артистка смогла за несколько дней вызвать настоящий шквал эмоций в шоу «Выжить в Дубае», хоть она и покинула проект почти сразу после своего появления.
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