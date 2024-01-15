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Два дня подряд на Кубани подростки пакостят на мемориалах

Два дня подряд на Кубани подростки пакостят на мемориалах

Вчера, 14 января, стало известно о нападках на Вечный огонь в Тимашевске, где был сожжен траурный венок.

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