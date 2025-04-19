Крым отметит годовщину вхождения в Россию 19 апреля

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апреля. /ТАСС/. Годовщину принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи отметят в Крыму 19 апреля бесплатными экскурсиями, кинопоказом и праздничной подсветкой на телебашне в Симферополе.
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