1,6 млн поездок: турпоток снова вырос в Новосибирской области

«Внутренний туризм активно развивается и мы видим это и в налоговой отдаче от сферы туризма – за первое полугодие текущего года турбизнес уплатил 7,6 млрд рублей в виде налогов в бюджет Новосибирской области, что в 1,5 раза превышает прошлогодние показатели», – сообщил министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.