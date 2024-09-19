1,6 млн поездок: турпоток снова вырос в Новосибирской области

«Внутренний туризм активно развивается и мы видим это и в налоговой отдаче от сферы туризма – за первое полугодие текущего года турбизнес уплатил 7,6 млрд рублей в виде налогов в бюджет Новосибирской области, что в 1,5 раза превышает прошлогодние показатели», – сообщил министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.
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