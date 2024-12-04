СВР: ЕС приказал Кишиневу содействовать созданию новой прозападной партии

Глава представительства Европейского союза Янис Мажейкс приказал Кишиневу содействовать созданию прозападной партии «За европейскую Молдавию» с бывшим главой внешнеполитического ведомства Николаем Попеску.
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