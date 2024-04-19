Операция ИИ: повысят ли нейросети производительность в стране

Рынок труда в России в ближайшие годы будет крайне напряженным, поэтому развитие технологий искусственного интеллекта является одной из ключевых задач, заявил во время лекции в Новосибирском госуниверситете министр экономического развития РФ Максим Решетников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии