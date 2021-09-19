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Чубайс, Минц, Хуснуллин... Пронько показал, как живёт "элита", пока семьи нищенствуют

Чубайс, Минц, Хуснуллин... Пронько показал, как живёт "элита", пока семьи нищенствуют

Если послушать бравурные рапорты чиновников, то можно прийти к выводу, что в России стали больше строить жилья.

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Евгений Натесов
Аффтыр, а кто сейчас запрещает жить в одноэтажных домах?
Александр Дементьев
Да такие же засранцы и ворюги как ты. Всё гребёте под себя из общественных амбаров.
Евгений Натесов
А что я с воровал?
Konstantin Петров
Ты местное неграмотное посмешище. Своровал пишется вместе! Впрочем, ты и писать-то не умеешь, вставляешь только готовые заготовки. Давай, отчебучь еще чего-нибудь.
вага карлито
Это в принципе отложенная проблема! Хрущевки скоро будут вспоминать с добрыми чувствами!
вага карлито
Это в принципе отложенная проблема! Хрущевки скоро будут вспоминать с добрыми чувствами!
Сергей
Гос. переворот и захват власти проводился Ельциным и его бандой не для развития России и улучшения жизни россиян.. Они его сделали для собственного благосостояния, для насаждения капитализма в стране.., под лозунгом "рынок все стабилизирует"... Вот и получили..., за что голосовали.. Сами голосуем уже более 30-ти лет за грабеж страны и нищету.. За господ и воров.., за предателей и откровенных врагов..
Евгений Натесов
А где ты, пиндоскаяшлюшка, нищету увидел?
вылитый литой
совершенно верно, рабы своего недалекого развития.....
Валерий Антохин
народ брошен на произвол судьбы
Василий
Почему брошен, просто народу наплевать на своё будущее.
Konstantin Петров
И этот же народ покорно выбирает кого скажут. Меняет Конституцию. Надели намордники и колют самую лучшую в мире вакцину. Чего же мы еще хотим? Скажут жрать траву, с восторгом и упованием будем жевать ботву. Нам не надо Царя. Мы сами себе создаем царя, лобзаем его портреты, грызем его критиков, оправдывая это любовью к Родине и тем, что ему виднее (жираф большой.....). Великим народом, былинным богатырем, управляют гномы и пигмеи. Жизнь в стране просто очаровательна, т.е. мы находимся в мороке и зачарованы
Александр Дементьев
То ли ещё будет...
Евгений Натесов
Konstantin Петров трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...
Борис Осипов
Евгений Натесов
Да не говорил такого Чубайс. Врите, да не завирайтесь, пиндоскиешлюшки.
Ritchie Blackmore
Ослица! Ты про чубайса узнала недавно. Не тупи, посмешище.
Борис Осипов
Говорил и еще не то говорил...
Евгений Натесов
Есть доказательства про тридцать миллионов?
Борис Осипов
Есть...
Евгений Натесов
Понятно, очередной 3,14здобол.
Борис Осипов
Я уже вам давал ссылки что откуда...забыли...
Евгений Натесов
Дай ссылку пятисекундного ролика с его словами. Но так, как ты очередной 3,14здобол, то ничего не дашь.
Евгений Натесов
Ritchie Blackmore трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...
Евгений Натесов
Konstantin Петров трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...
Василий
Вот сегодня Россия и узнает, хочет ли народ перемен и сохранения Великой России, или мы и впрямь должны исчезнуть благодаря инфантильности населения.
Евгений Натесов
Василий трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...
Виктор Борисов
Опять ты придурок вылез.....ну хоть пластинку смени.....или новую методичку у куратора попроси
Ritchie Blackmore
Кураторов у этой дурочки - натёсовой нет. Есть врачи, которые иногда одевают на неё смирительную рубашку. Психической разрешено без ограничений пользоваться компом и сосать леденцы. Она "прописалась" в дурке пожизненно.
Евгений Натесов
Я тебя, болезного, чем-то обидел?
Евгений Натесов
Ritchie Blackmore трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...
Ritchie Blackmore
Укололась, шизофреничка? Не надоело огородным пугалом себя постоянно выставлять?
Евгений Натесов
Ritchie Blackmore трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...

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