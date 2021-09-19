Чубайс, Минц, Хуснуллин... Пронько показал, как живёт "элита", пока семьи нищенствуют

Время узнать правду!НедвижимостьЧубайс, Минц, Хуснуллин... Пронько показал, как живёт "элита", пока семьи нищенствуют Если послушать бравурные рапорты чиновников, то можно прийти к выводу, что в России стали больше строить жилья.Вернуться к статье336НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЕвгений НатесовАффтыр, а кто сейчас запрещает жить в одноэтажных домах?Александр ДементьевДа такие же засранцы и ворюги как ты. Всё гребёте под себя из общественных амбаров.Евгений НатесовА что я с воровал?Konstantin ПетровТы местное неграмотное посмешище. Своровал пишется вместе! Впрочем, ты и писать-то не умеешь, вставляешь только готовые заготовки. Давай, отчебучь еще чего-нибудь.вага карлитоЭто в принципе отложенная проблема! Хрущевки скоро будут вспоминать с добрыми чувствами!вага карлитоЭто в принципе отложенная проблема! Хрущевки скоро будут вспоминать с добрыми чувствами!СергейГос. переворот и захват власти проводился Ельциным и его бандой не для развития России и улучшения жизни россиян.. Они его сделали для собственного благосостояния, для насаждения капитализма в стране.., под лозунгом "рынок все стабилизирует"... Вот и получили..., за что голосовали.. Сами голосуем уже более 30-ти лет за грабеж страны и нищету.. За господ и воров.., за предателей и откровенных врагов..Евгений НатесовА где ты, пиндоскаяшлюшка, нищету увидел?вылитый литойсовершенно верно, рабы своего недалекого развития.....Валерий Антохиннарод брошен на произвол судьбыВВасилийПочему брошен, просто народу наплевать на своё будущее.Konstantin ПетровИ этот же народ покорно выбирает кого скажут. Меняет Конституцию. Надели намордники и колют самую лучшую в мире вакцину. Чего же мы еще хотим? Скажут жрать траву, с восторгом и упованием будем жевать ботву. Нам не надо Царя. Мы сами себе создаем царя, лобзаем его портреты, грызем его критиков, оправдывая это любовью к Родине и тем, что ему виднее (жираф большой.....). Великим народом, былинным богатырем, управляют гномы и пигмеи. Жизнь в стране просто очаровательна, т.е. мы находимся в мороке и зачарованыАлександр ДементьевТо ли ещё будет...Евгений НатесовKonstantin Петров трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...БОБорис ОсиповЕвгений НатесовДа не говорил такого Чубайс. Врите, да не завирайтесь, пиндоскиешлюшки.Ritchie BlackmoreОслица! Ты про чубайса узнала недавно. Не тупи, посмешище.БОБорис ОсиповГоворил и еще не то говорил...Евгений НатесовЕсть доказательства про тридцать миллионов?БОБорис ОсиповЕсть...Евгений НатесовПонятно, очередной 3,14здобол.БОБорис ОсиповЯ уже вам давал ссылки что откуда...забыли...Евгений НатесовДай ссылку пятисекундного ролика с его словами. Но так, как ты очередной 3,14здобол, то ничего не дашь.Евгений НатесовRitchie Blackmore трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...Евгений НатесовKonstantin Петров трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...ВВасилийВот сегодня Россия и узнает, хочет ли народ перемен и сохранения Великой России, или мы и впрямь должны исчезнуть благодаря инфантильности населения.Евгений НатесовВасилий трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...Виктор БорисовОпять ты придурок вылез.....ну хоть пластинку смени.....или новую методичку у куратора попросиRitchie BlackmoreКураторов у этой дурочки - натёсовой нет. Есть врачи, которые иногда одевают на неё смирительную рубашку. Психической разрешено без ограничений пользоваться компом и сосать леденцы. Она "прописалась" в дурке пожизненно.Евгений НатесовЯ тебя, болезного, чем-то обидел?Евгений НатесовRitchie Blackmore трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...Ritchie BlackmoreУкололась, шизофреничка? Не надоело огородным пугалом себя постоянно выставлять?Евгений НатесовRitchie Blackmore трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...Комментировать
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