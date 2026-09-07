Тайна "Императрицы Марии".

Евпл Сибирский Для меня эта история началась в 1947 году, когда журналистская судьба забросила меня в Кёнигсберг.
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А почему вы считаете эту версию ложью? Может потому, что она была опубликована при советской власти? Только вот комиссия морского министерства написала что осуществить теракт на корабле было очень легко.
помню эту публикацию - это совдеповскую хрень, 10 % правды, 90% лжи
А я слышал (не помню где) и иную версию гибели "Императрицы Марии"! Это АНГЛИЙСКИЙ след! Да - мы были союзниками, но в 1916 году уже было понятно - чья берёт в войне, а англичанам очень не хотелось плодами победы с Россией делиться, и "англичанка гадила" нам по-всякому, в частности - уничтожила новейший военный корабль! А ИСПОЛНИТЕЛЬ этого - какой-то британский офицер, проникший на "Марию" под видом путиловского рабочего - погибнет при загадочных обстоятельствах в конце 1920-х годов в США !
Версия, по-моему, ПРАВДОПОДОБНАЯ !!! Во всяком случае НЕ ХУЖЕ версии о НЕМЕЦКОМ, тем более РАСПУТИНСКОМ следе!
Нет, согласитесь, удобно иметь под рукой выписку из нескольких номеров сразу Т-М. Выдирать их самостоятельно с диска довольно муторно. А тема занятная. С молодости помню эту публикацию.
ну и что за умник поместил мелким шрифтом выдержки из газет-взялся писать статью -так пиши ..рассказывай..анализируй..то же мне историк хренов