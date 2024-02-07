Депутат Авксентьева призвала бороться с "вирусом доносительства" в России

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Валерий Бирюков

Мужуки! Я чёто не пойму: почему у нас, как придурок, так - депутат? Может пора называть своими именами депутатские сборища? Ну, например, как рекомендовал А.П. Чехов - "Палата №6". Чтобы всем всё стало понятно. А то - заксобрание, палата представителей и т.д.