Депутат Государственной думы, бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева призвала бороться с "вирусом доносительства" в России.
Депутат Авксентьева призвала бороться с "вирусом доносительства" в России
Комментарии
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ВБ
Валерий Бирюков
Мужуки! Я чёто не пойму: почему у нас, как придурок, так - депутат? Может пора называть своими именами депутатские сборища? Ну, например, как рекомендовал А.П. Чехов - "Палата №6". Чтобы всем всё стало понятно. А то - заксобрание, палата представителей и т.д.
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19 час.
Александр Ткаченко
Это проклятие Единой России. Как в партию вступаешь, так сразу; дурка я твой сын.
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19 час.
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