Сделают тротуар и освещение: улицу Тупиковую ждет обновление

Во время выездного совещания назначен обширный спектр работ на улице Тупиковой в Уссурийске. До середины октября здесь должен появиться асфальт, тротуары, ливневки и фонари, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации УГО.