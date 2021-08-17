Сделают тротуар и освещение: улицу Тупиковую ждет обновление

Во время выездного совещания назначен обширный спектр работ на улице Тупиковой в Уссурийске. До середины октября здесь должен появиться асфальт, тротуары, ливневки и фонари, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации УГО.
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