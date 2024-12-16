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Каракаев: ракеты запустят на максимальную дальность в рамках госиспытаний

Каракаев: ракеты запустят на максимальную дальность в рамках госиспытаний

В России планируются пуски ракет на максимальную дальность. Это произойдет в рамках испытаний ракетных комплексов, сообщил командующий ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев в интервью газете «Красная звезда».

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