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Афиша празднования Дня Победы 9 мая 2025 в Калуге

Афиша празднования Дня Победы 9 мая 2025 в Калуге

Повторно публикуем расписание мероприятий в Калуге, посвященных Дню Победы. 9 мая 2025 года 80-летие Победы в Великой Отечественной войне будут отмечать на нескольких городских площадках: Центральный парк культуры и отдыха, Калужский театр кукол, площадка у памятника Кирову, Площадь Победы, площадь Театральная, улица Театральная​ сквер имени Ленина ​сквер имени Космонавта Волкова, сквер Защитников Отечества, площадка у памятника 600-летию Калуги, двор усадьбы Золотаревых.

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