Данный фильм показывает, как обучают технике бросков в Южной Корее. В первом фильме собраны 15 приёмов и их варианты.
Школа корейского дзюдо. Техника бросков с подробным разбором и дополнительными вариантами. Фильм 1.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Дмитрий Авенирович
Похожие фильмы https://digital.wildberries.ru/offer/169082
Дзюдо. 11 комплексов упражнений по общей, специальной физической подготовке. Программа школы Кодокан - смотреть видео онлайн на Wildberries Цифровой | 169082
Wildberries Цифровой
Ответить
16 час.
Дмитрий Авенирович
https://digital.wildberries.ru/offer/163132
Дзюдо. Краткий курс обучения 10 броскам. Методика французских тренеров. - смотреть видео онлайн на Wildberries Цифровой | 163132
Wildberries Цифровой
Ответить
16 час.
Дмитрий Авенирович
https://digital.wildberries.ru/offer/175763
Дзюдо. Джиу-джитсу. Бразилия. Упражнения СФП и ОФП, а также по развитию подвижности в борьбе лёжа. - смотреть видео онлайн на Wildberries Цифровой | 175763
Wildberries Цифровой
Ответить
16 час.
Свежие комментарии