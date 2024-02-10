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Школа корейского дзюдо. Техника бросков с подробным разбором и дополнительными вариантами. Фильм 1.

Школа корейского дзюдо. Техника бросков с подробным разбором и дополнительными вариантами. Фильм 1.

Данный фильм показывает, как обучают технике бросков в Южной Корее. В первом фильме собраны 15 приёмов и их варианты.

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Дмитрий Авенирович
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