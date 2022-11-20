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«Баффало» забрал форварда Джоста с драфта отказов «Миннесоты»

«Баффало» забрал форварда Тайсона Джоста с драфта отказов «Миннесоты». В нынешнем сезоне 24-летний канадец набрал 3 (0+3) очка при полезности «минус 4» в 12 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

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