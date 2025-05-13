В Тамбовской области создадут стрелковый комплекс для молодежи

ТАМБОВ, 14 мая. /ТАСС/. Стрелково-стендовый комплекс для военно-патриотического воспитания молодежи, огневой подготовки населения при борьбе с беспилотниками и организации дополнительных рабочих мест для участников СВО намерены создать в Тамбовской области.
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