В Тамбовской области создадут стрелковый комплекс для молодежи

ТАМБОВ, 14 мая. /ТАСС/. Стрелково-стендовый комплекс для военно-патриотического воспитания молодежи, огневой подготовки населения при борьбе с беспилотниками и организации дополнительных рабочих мест для участников СВО намерены создать в Тамбовской области.