Тарасов стал отцом в пятый раз

Супруга 36-летнего футболиста Анастасия родила мальчика. Об этом сообщил Тарасов, опубликовав в своем телеграм-канале фото с подписью: «+1 Тарасов – добро пожаловать, малыш!» Для Тарасова это пятый ребенок.
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