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Координационный центр в Стамбуле начал проверку судна, следующего в черноморский порт Украины за зерном

Координационный центр в Стамбуле начал проверку судна, следующего в черноморский порт Украины за зерном

Координационный центр в Стамбуле утром в пятницу, 5 августа, приступил к проверке судна, которое будет следовать за зерном в черноморский порт Украины.

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