Иван Мезюхо: 171 год назад началась Крымская война – событие, полное драматизма, длившееся с 1853 по 1856 гг. Россия не...

171 год назад началась Крымская война – событие, полное драматизма, длившееся с 1853 по 1856 гг. Россия не одержала победу в той войне, но, как считают некоторые историки, её итоги могли быть ещё более болезненными, чем те, которые понесла Российская империя в результате подписания Парижского мирного договора.